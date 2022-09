Seitenspiegel beschädigt: Zeugen nach Unfall bei Innsbruck gesucht

Innsbruck, Igls – Nach einem Unfall auf der Igler Straße (L9) am Sonntagvormittag sucht die Polizei nach einem flüchtigen Lenker oder einer Lenkerin und Unfallzeugen. Gegen 11.25 Uhr war ein Rumäne mit seinem Wohnmobil von Igls in Richtung Innsbruck unterwegs. Kurz vor dem Kreisverkehr bei der Autobahnauffahrt Innsbruck Mitte kam es laut Aussendung plötzlich zu einer so genannten „Spiegelstreifung“ mit einem entgegenkommenden Fahrzeug.