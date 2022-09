Markus Abwerzger: Ein Duellant mit guter Trefferquote

Markus Abwerzger könnte es durchaus passieren, am Ende nur als Oppositionsführer da zu stehen.

Wien, Innsbruck – Für Markus Abwerzger hat sich das von der FPÖ ausgerufene „Duell um Tirol" durchaus ausgezahlt. Zwar konnte man der ÖVP nicht Platz eins abjagen, was wohl auch kaum jemand ernsthaft geglaubt hatte, doch überholten die Freiheitlichen die SPÖ und belegten Platz zwei. Dies hängt nicht nur an der Proteststimmung, sondern durchaus auch am Spitzenkandidaten. Der gebürtige Vorarlberger schaffte es, den lokalen Freiheitlichen den Hauch Bürgerlichkeit zu verleihen, der es auch Wählern aus dem klassischen ÖVP-Umfeld offenbar ermöglichte, für einmal auf die blaue Karte zu setzen.