Dominik Oberhofer: Liberaler Pionier fliegt auf gleicher Höhe weiter

Der Hotelier aus dem Stubaital, der sich selbst als „liberaler Überzeugungstäter" bezeichnet, inszeniert sich gerne als fortschrittlich, modern und frisch. Die NEOS sieht er aus Wählerperspektive als „Wirtschafts- und Bürgerpartei" und aus der Sicht des politischen Mitbewerbs als konstruktive Alternative mit innovativen Ansätzen. Sich selbst beschrieb er des Öfteren als „stark unternehmerisch denkend". Der 42-Jährige war bis Jänner 2019 geschäftsführender Gesellschafter des elterlichen Hotels Oberhofer im Stubaital und vertritt seine Partei seit 2020 in der Sparte Hotellerie in der Tiroler Wirtschaftskammer.

Neben Tourismus und Wirtschaft hat Oberhofer die Bildung – bekanntermaßen ein pinkes Kernthema – als weiteres thematisches Steckenpferd auserkoren. „Am Anfang jeder Chance steht Bildung", betont er gerne – das habe er als Legastheniker selbst miterlebt. Seine schulische Laufbahn absolvierte er bis zur Matura an Waldorfschulen in Innsbruck und Wien. Plakatiert hatten die Pinken einen Oberhofer der „kann": „Oberhofer kann Wirtschaft besser", „Oberhofer kann Bildung" und „Oberhofer kann Saubere Politik".

Oberhofer ist seit 2014 Mitglied der NEOS. In Tirol ist er gewissermaßen ein pinker Pionier. So lotste er die NEOS im Februar durch deren erste Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen. Im Jahr 2016 wurde der Stubaitaler zum NEOS-Landessprecher gewählt. Mitte März wurde er im Zuge der Landesmitgliederversammlung in Kufstein erneut mit 87,5 Prozent in dieser Funktion bestätigt. Seit 2018 bekleidet er zudem das Amt des Klubobmanns.