Wiederentdeckte Standschützenfahne aus Südtirol kehrt heim

Eine Standschützenfahne aus Südtirol wurde mehr als 100 Jahre in Innsbruck verwahrt.

Innsbruck – Mehr als 40 Schützenfahnen aus Südtirol wurden nach dem Ersten Weltkrieg nach Innsbruck gebracht, dort verwahrt und ab dem Ende des Zweiten Weltkrieges wieder zurückgegeben. Die Standschützenfahne aus dem Ultental wurde aber vermutlich vergessen und erst kurz vor dem Ausbruch der Pandemie im Bestand des Tiroler Volkskunstmuseums wiederentdeckt. Am Samstag wurde sie in Innsbruck feierlich an das Ultener Schützenbataillon übergeben.