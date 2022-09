Einsegnungshalle in Innsbruck als Raum für „Gedankenschätze“

Innsbruck – Eine Geburtsstunde, ausgerechnet in der Einsegnungshalle eines Friedhofs? Genau so ist es: Am 20. Oktober um 19 Uhr feiert die Initiative „Quo Vadis Fundamentum“, die Kultur und soziales Engagement vereint, ihre Premiere in der eindrucksvollen Einsegnungskapelle am Pradler Friedhof in Innsbruck (Kaufmannstr. 1).