SPÖ verliert in Osttirol kräftig, Grüne mit leichten Zuwächsen

Lienz – In Osttirol brachte die Landtagswahl am 25. September einige Ergebnisse, die dem Landestrend widersprechen. Die SPÖ verlor im Heimatbezirk von Elisabeth Blanik (sie ist seit 2003 im Landtag), der Nummer zwei auf der Landesliste, kräftig. Von den fast 22 Prozent Stimmenanteil bei den Wahlen 2018 bleiben nicht einmal 15. In der Stadt Lienz, wo Blanik Bürgermeisterin ist, liegt die Zustimmung zur SPÖ zwar noch bei rund 25 Prozent, doch das ist um 12,8 Prozent weniger als 2018. Schwarz ist nun wieder die dominierende Farbe in der Osttiroler Bezirkshauptstadt.