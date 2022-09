Escort-Dame in Oberösterreich getötet: Freundin verständigte Polizei

Ternberg – Die Polizei hat am Sonntag eine Escort-Dame tot in einer Wohnung in Ternberg (Bezirk Steyr-Land) gefunden. Ein 34-jähriger Verdächtiger wurde festgenommen und ist geständig. Der Mann hatte die Frau am Samstag via Internet in seine Wohnung bestellt. Dort kam es zu einer Auseinandersetzung, berichtete die oberösterreichische Polizei am Montag. Dabei soll der Beschuldigte die Frau unter massiver Gewalteinwirkung getötet haben.