Innsbrucker Herbstmesse mit Hochbau-Wettbewerb

Die Innsbrucker Herbstmesse zieht alljährlich tausende Besucher aus allen Tiroler Bezirken und dem umliegenden Alpenraum an. Neben aktuellen Trends werden auch Produkt- und Dienstleistungsneuheiten rund um den Herbst und Winter präsentiert. Die 88. Auflage des Events steht unter anderem im Zeichen junger Hochbau-Profis: Im Zuge der Messe veranstaltet das Team der Wirtschaftskammer Tirol in Zusammenarbeit mit der BauAkademie Tirol den Bundeswettbewerb der Hochbauer. Wer nimmt am genauesten Maß? Bei wem ist alles perfekt im Lot? Wer den Nachwuchs-Fachkräften während des Bewerbs am Mittwoch, dem 5. Oktober und am Donnerstag, dem 6. Oktober über die Schulter schauen möchte, sollte sich die Sonderschau am Freigelände West bei seinem Messebesuch nicht entgehen lassen. Nachdem am 6. Oktober die Sieger von einer Fachjury gekürt werden, können die fertigen Werkstücke noch bis zum Ende der Herbstmesse begutachtet werden. Zudem wartet ein abwechslungsreiches Kinder- und Jugendprogramm auf die kleinen Gäste. Unter dem Motto „Hast du das Zeug zum Baumeister?“ rückt die Baulehre auf spielerische Art und Weise in den Mittelpunkt.