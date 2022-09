Preining-Triumph: Ein rot-weiß-roter Festtag bei Spielberg-Saisonausklang

Thomas Preining (m.) durfte am Stockerl ganz oben feiern. © APA/ERWIN SCHERIAU

Spielberg – „Ich wusste schon vor dem Start, dass es ein geiles Rennen wird“, sprudelte es aus Thomas Preining nach seinem historischen Heimerfolg am Spielberg heraus. „Ich dachte mir nur nicht, dass es so gut läuft.“ Der Oberösterreicher pflügte in nicht einmal 20 Minuten von Rang sieben an die Spitze und ließ sich dort nicht mehr verdrängen. Aber auch aus Tiroler Sicht brachte das zweite Spielberg-Rennen positive Nachrichten: Lucas Auer (Mercedes/6.) fuhr entfesselt und bugsierte sich in der Meisterschaft auf Rang zwei.

Alles oder nichts: „Das Team hat auf Slicks gesetzt – daran habe ich nicht geglaubt, aber wir haben uns mit dem Risiko belohnt“, erklärte Mercedes-Pilot Auer sichtlich erleichtert. Als alles nach einem punktelosen Auftritt im steirischen Nieselregen aussah, setzten die Silberpfeile auf eine bald auftrocknende Strecke. Und die fahrerischen Fähigkeiten Auers, der entfesselt durch das Feld pflügte und nach 60 Minuten auch noch die schnellste Runde in den Asphalt des Red Bull Rings gebrannt hatte.

Und das alles am Tag nach dem Hin und Her in puncto Strafen: Fehlerhafte GPS-Daten hatten ihn beim Samstagsrennen als zu schnell in der Boxengasse gesehen – durch die spätere Nach­kon­trolle entdeckte man den Fehler und strich die Zeitstrafe. Gestern blieb ihm eine ähnliche Aufregung erspart. Auer: „Es war ein versöhnlicher Tag. Ich bin echt happy.“

Über-Form: Preining hat bereits vor dem Spielberg-Auftritt mit guten Ergebnissen brilliert. Doch in der Obersteiermark erreichte der Porsche-Pilot den nächsten Höhepunkt: „Daheim zu gewinnen, ist eine besondere Ehre. Es ist alles auf einem extrem hohen Level hier.“

In der Gesamtwertung übernahm Preining nun Rang vier – nur 14 Punkte hinter dem glücklosen Sheldon van der Linde (RSA). Der BMW-Pilot und Gesamtführende musste das gesamte Wochenende schnell abhaken und reiste gestern mit einem Nuller ab: „Das ist richtig hart für mich.“

DTM in Zahlen Spielberg, Endstand: 1. Preining (AUT) Porsche 58:02,943 Min.; 2. Stolz (GER) Mercedes +4,640 Sek.; 3. Engel (GER) Mercedes +10,505; weiters: 5. Eng (AUT) BMW M4 GT3 +16,481; 6. Auer (AUT) Mercedes +19,107; 9. Bortolotti (ITA) Lamborghini +23,051; Meisterschaft: 1. Sh. van der Linde (RSA) BMW 130 Pkt.; 2. Auer 119; 3. Rast (GER) Audi 117; 4. Preining (AUT) Porsche 116; 5. Bortolotti 112.

Großes Finale: Und es könnte noch härter werden: In zwei Wochen steht das Finale am Hockenheimring an und da muss es der Südafrikaner mit Auer (11 Punkte Rückstand), René Rast (13), Preining und Mirko Bortolotti (18) aufnehmen.

Auch Serien-Boss Gerhard Berger darf sich auf ein großes Finale freuen. Das Gastspiel in der Steiermark durfte Tirols Formel-1-Legende zufrieden abhaken: „Es waren 45.000 Zuschauer da – schade um das schlechte Wetter, sonst wären wohl noch mehr Leute gekommen.“