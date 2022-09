Oberperfuss feiert Sieg der Mentalität gegen den FC Wacker

Die trachtige Crew des SV Oberperfuss feierte den 2:1-Heimsieg von Manuel William (in Blau) und Co. gegen den FC Wacker mit Rami Tekir. © Daniel Schönherr

Von Alex Gruber

Entgeltliche Einschaltung

Oberperfuss – „Schöner geht’s fast nicht. Wir haben nach einer strittigen Gelb-Roten Karte in Unterzahl kurz vor Schluss den Siegtreffer geschossen“, jubelte Oberperfuss-Obmann Mathias Wegscheider und wusste, was den Unterschied ausmachte: „Wir haben eine starke kämpferische Mannschaftsleistung geboten. Man sieht, was möglich ist, wenn eine Mannschaft zusammenhält und alles gibt. Wir werden diesen Tag noch feierlich ausklingen lassen“, gab es beim SVO jeden Grund, bei Spanferkel, Weißwurst und Co. das Glas zu erheben. Der Sieg hievte die leidenschaftliche Lorenz-Truppe auf Rang zwölf.

Wacker-Trainer Akif Güclü ging mit seinem Team nach der Niederlage durchaus etwas härter ins Gericht: „Wir haben nach dem frühen Führungstor geglaubt, das ist erledigt und wird ein Selbstläufer. Wenn du in solchen Spielen aber die Einstellung und Mentalität vermissen lässt, kassierst du verdientermaßen eine Niederlage“, sprach der schwarz-grüne Übungsleiter, der zur Stunde schmerzlich auf Abwehrchef Joseph Asante verzichten muss. Ohne den 25-jährigen Ghanaer und mit junger Verteidigung kassierten die Schwarz-Grünen in den letzten zwei Runden sechs Gegentreffer, dabei war Goalie Simon Berger in Oberperfuss laut Güclü „der Beste“: „Es wartet noch sehr viel Arbeit auf uns.“ Besuche bei den treuen Fans sind schön und gut, das täglich Brot liegt aber auf dem Rasen gegen kleine Teams, die bei den Volksfesten gegen den Innsbrucker Traditionsclub über sich hinauswachsen wollen.

FCW-Goalie Simon Berger vor 840 Fans. © Daniel Schönherr

Mit dem SV Völs (0:1 in Mayrhofen) ließ in dieser Runde auch der Tabellenführer Federn, was der IAC nutzen konnte. Aller Ehren wert ist auch die Saison, die Prutz/Serfaus unter Josef Deutschmann spielt. Nach einem 1:0-Erfolg über die Kemater Blues beißt sich das einzige Team aus dem Oberland auf Tabellenrang drei fest.

Ebbs: Mit dem achten Saisontreffer von Spielertrainer Stefan Milenkovic ging die Union in Ebbs sogar in Unterzahl mit 1:0 in Führung, den Hausherren glückte aber noch der Ausgleich. „Es war ein gerechtes Remis, das wir gerne mitnehmen“, stieg Milenkovic zufrieden ins Auto. Ebbs-Trainer Markus Holzer sah das anders: „Beim Stande von 0:0 wurde uns ein klarer Elfer vorenthalten (Holzer kassierte wegen Kritik Gelb; Anm.). Wir waren am Drücker.“

TT-ePaper 4 Wochen gratis lesen Die Zeitung jederzeit digital abrufen, ohne automatische Verlängerung Mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent

Münster: Mils feierte gestern im Unterland mit 3:2 den vierten Sieg in Serie, holte 13 Punkte aus den letzten fünf Spielen und verbesserte sich auf Rang fünf. „Es war heute ein Kampfsieg. Wir sind auch mit Arbeit wieder in die Saison zurückgekommen“, freute sich Mils-Trainer Andreas Graus. Das Traumtor schoss Daniel Windisch (Münster).