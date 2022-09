Vier Millionen für Solo-Sechser: Jetzt hat auch Tirol seinen Lotto-Millionär

Innsbruck ‒ Lange hat es gedauert, aber jetzt hat auch Tirol seinen Lotto-Millionär bzw. seine Lotto-Millionärin im laufenden Jahr. Und dieser Millionengewinn kann sich mehr als nur sehen lassen, immerhin ging es um einen Vierfachjackpot, der knapp vier Millionen Euro schwer war. Erzielt wurde dieser erste Tiroler Sechser des Jahres mit dem sechsten von zwölf Tipps auf einem Normalschein, der im Unterland gespielt wurde, teilten die Österreichische Lotterien am Montag mit. Exakt 3.957.042 Euro brachte der Sologewinn ein.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl waren fünf Spielteilnehmer bzw. Spielteilnehmerinnen erfolgreich. Jeweils mehr als 32.000 Euro gehen zweimal nach Wien, einmal in die Steiermark (jeweils per Quicktipp erzielt) sowie einmal nach Nieder- und einmal nach Oberösterreich (jeweils per Normalschein).