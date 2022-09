Auto stürzte in Going über Abhang: Lenker lief hinterher und verletzte sich

Going am Wilden Kaiser – Ein 63-Jähriger ist am Montag in Going beim Versuch, sein Auto zu retten, verletzt worden. Der Mann stellte das Fahrzeug laut Polizei gegen 11 Uhr am Parkplatz eines Hauses am Pramaweg ab, ließ jedoch den Motor laufen. Der Lenker stieg aus und entfernte sich einige Meter von seinem Auto. Dieses machte sich selbständig, und rollte in einem angrenzenden Feld rund 90 Meter leicht abwärts.