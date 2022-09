Fremdenpolizeiliche Razzia in Reith: 15 Festnahmen

Reith im Alpbachtal – Bei einer fremdenpolizeilichen Schwerpunktkontrolle in Reith im Alpbachtal wurden vergangene Woche 15 Personen festgenommen, die sich unrechtmäßig in Österreich aufhielten. Laut Polizei handelte es sich um zwölf bosnische und drei serbische Staatsangehörige. An der Aktion in der Arbeiterunterkunft einer Baufirma waren neben PolizistInnen aus den Bezirken Kufstein und Schwaz sowie der Fremden- und grenzpolizeilichen Abteilung auch Organe des BFA Tirol (Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl) und die Finanzpolizei beteiligt.