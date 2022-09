Amoklauf mit 17 Todesopfern in russischer Schule

Nach einem Amoklauf an einer Schule im westrussischen Ischewsk ist die Zahl der Todesopfer auf 17 gestiegen. "Nach Angaben der russische Untersuchungsbehörde sind 17 Menschen, darunter elf Kinder und sechs Erwachsene, ums Leben gekommen", meldete die russische Nachrichtenagentur TASS. Die Behörden in der Republik Udmurtien gehen von mehr als 20 Verletzten aus. Bei drei von ihnen bestehe Lebensgefahr. Der Täter, ein 34-jähriger Ex-Schüler, tötete sich demnach selbst.

Der russische Gesundheitsminister Michail Muraschko teilte am Dienstag mit, dass bei drei Verletzten Lebensgefahr bestehe. 15 Verletzte, darunter 13 Kinder, sollten in die russische Hauptstadt zur Behandlung geflogen werden, sagte er. In der Region galt eine staatlich angeordnete dreitägige Trauer. Die Bewachung anderer Schulen in der Stadt wurde Behörden zufolge verstärkt.