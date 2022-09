„Viel Luft nach oben“ beim Strafvollzug für Junge in Österreich

Jugendgefängnis Gerasdorf: Die Menschenrechtsexperten der Volksanwaltschaft stellen das Konzept der Anstalt in Frage. © APA/Fohringer

Wien – Mangelnde Freizeit- oder Sportangebote, fehlende Beschäftigung, zu wenig Betreuung: Reinhard Klaushofer bringt die Mängel beim Strafvollzug für Jugendliche und junge Erwachsene in Österreich auf den Punkt. Der Salzburger Verfassungsrechtler und Menschenrechtsexperte verantwortet als Leiter der „Bundeskommission für den Straf- und Maßnahmenvollzug“ im Rahmen der Volksanwaltschaft einen Bericht über „Jugend in Haft“. Viele Mängel sind bekannt. Warum werden sie nicht behoben? Klaushofer sieht einen Grund darin, dass in der Politik mit Verbesserungen für Häftlinge nichts zu gewinnen sei.

Im Sommer waren in Österreichs Gefängnissen 113 Jugendliche (14 bis 18 Jahre) und 337 junge Erwachsene (bis 21 Jahre) inhaftiert. Vier Jugendliche und 16 junge Erwachsene waren weiblich, der Großteil männlich.

Rund ein Drittel der männlichen Jugendlichen saß in Gerasdorf. In dem kleinen Ort gut zehn Kilometer westlich von Wiener Neustadt befindet sich Österreichs einzige Strafanstalt für Jugendliche. Dort verbüßen auch Burschen aus dem Westen Österreichs ihre Strafe, wenn diese länger als 18 Monate ist.

Klaushofer und die Fachleute der Volksanwaltschaft halten das Konzept Gerasdorf für überholt. Die von der ÖVP entsandte Volksanwältin Gaby Schwarz betonte bei der Präsentation des Berichts zwar den großen Einsatz der Bediensteten dort. Strukturelle Mängel könnten sie aber nicht wettmachen.

Schwarz sieht beim Strafvollzug für Jugendliche „viel Luft nach oben“. Sie und ihr Team haben Gerasdorf besucht und mit Insassen gesprochen. Ein besonderes Problem sie die große Entfernung vom Wohnort vieler Häftlinge. Besuch zu bekommen sei daher nur eingeschränkt möglich. Auch die Werkstätten mit Ausbildungsmöglichkeiten für die jungen Menschen seien nicht mehr am aktuellen Stand. Dazu kommt, dass die über Jugendliche verhängten Haftstrafen in den vergangenen Jahrzehnten kürzer geworden seien. Damit funktioniere auch das Konzept nicht mehr, in Gerasdorf eine Berufsausbildung anzubieten.

Eine mögliche Lösung aus Sicht der Volksanwaltschaft wäre, die Betroffenen in den Jugendabteilungen der gerichtlichen Gefangenenhäuser unterzubringen – näher am Wohnort. Gerasdorf könnte dann genutzt werden, um andere Haftanstalten zu entlasten. Der Bedarf wäre groß: „Eisenstadt geht über. Da liegen die Leute auf Matratzen am Boden“, sagte Peter Kastner, stellvertretender Geschäftsbereichsleiter bei der Volksanwaltschaft.