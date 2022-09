Tischofer Höhle im Kaisertal gibt noch immer Geheimnisse frei

Kufstein, Ebbs – Es war ein Volltreffer. Am letzten Nachmittag der archäologischen Grabungen in der bekannten Tischofer Höhle im Kaisertal wurden die Studenten um Joachim Pechtl, Universitätsassistent und Fachbereichsleiter Steinzeiten am Institut für Archäologien der Universität Innsbruck, fündig. Im Boden der geschichtsträchtigen Höhle fanden sie nicht nur viele Knochen von Tieren, sondern auch einen Feuersteinsplitter. „Das ist der Beweis, dass die Höhle bereits in der Altsteinzeit vom Menschen genutzt wurde“ , freut sich Pechtl.