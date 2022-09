Vergeudete Lebensmittel: Runter vom Feld und ab in die Tonne

Wien – Das Brot ist hart, das Joghurt sauer, die Zwetschke schimmelt im Obstkorb vor sich hin. Täglich landet Essen in der Tonne. Die harten Zahlen kann man sich dabei auf der Zunge zergehen lassen: Bis zu 40 Prozent aller globalen Lebensmittel – rund zwei Milliarden Tonnen – werden jedes Jahr vergeudet.

Während die eine Hälfte im Handel, Gastronomie oder in Haushalten verschwendet wird, geht die andere Hälfte in vorgelagerten Prozessen verloren, bevor die Produkte in Lagern und Geschäften des Lebensmittelhandels ankommen. Diese Lebensmittel im Wert von etwa 620 Milliarden Euro verbrauchen ein Viertel der weltweiten Süßwasservorräte – obwohl sie nie einen Teller, geschweige denn einen Magen sehen werden.