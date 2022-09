66-Jähriger in Wenns von Baum schwer an Kopf und Rücken verletzt

Wenns – Bei Holzarbeiten in Wenns ist am Dienstag ein 66-Jähriger schwer verletzt worden. Der Mann schnitt laut Polizei mit der Motorsäge einen Baum im Dickicht um. Plötzlich löste sich oberhalb ein weiterer, schräg stehender Baum, stürzte zu Boden und traf den 66-Jährigen an Kopf und Rücken. Der Mann wurde abwärts geschleudert und blieb schwer verletzt am Waldboden liegen. Via Handy konnte er noch einen Notruf absetzen. Mitglieder der Bergrettung Jerzens und der Alpinpolizei bargen den Verletzten und brachten ihn mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Zams. (TT.com)