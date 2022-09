Herbst sorgt auch in Tirol für steigende Zahlen bei Wildunfällen

Innsbruck – Der Herbst ist die Jahreszeit, in der die Zahl der Unfälle mit Wild markant ansteigt. Meist bleibt dabei das Tier im wahrsten Sinne des Wortes auf der Strecke, aber auch für den Menschen können diese unliebsamen Begegnungen schwerwiegende Folgen haben: So wurden im Vorjahr in Tirol 16 Menschen bei Wildunfällen verletzt, in ganz Österreich waren es 325. Laut Statistik Austria wurden im Jagdjahr 2020/2021 insgesamt 1413 Stück Rot-, Reh-, Gams- und Muffelwild in Tirol von Jägerinnen und Jägern nach Verkehrsunfällen geborgen. Die Dunkelziffer dürfte jedoch wesentlich höher sein, da viele Unfälle nicht gemeldet werden. Rehe machen den größten Teil der Verkehrsopfer aus, hier liegt die Zahl bei 1228.