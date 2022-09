Thema Energiesparen zog die Massen in Jungholz an

Viele kleine Sanierungsschritte würden auch helfen, den Energieverbrauch zu drosseln, bekamen die Interessierten in Jungholz zu hören.

Jungholz – Gaspreisexplosion bis hin zur möglichen Nicht-Verfügbarkeit, Strompreisexplosion, teures Öl – die Gemengelage lässt die Menschen allerorten nachdenken, wie man zuhause am besten durch den Winter kommt. Deshalb nahm es nicht Wunder, dass zum normalerweise sperrigen Thema „Energetische Sanierung und Fördermöglichkeiten“ der Saal in Jungholz voll war. Der Gemeinderat mit Bürgermeisterin Karina Konrad an der Spitze hatte zum Informationsabend geladen, Architektin und Energieberaterin Barbara Scheiber referierte und beantwortete Fragen.