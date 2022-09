Psychosoziale Hilfe für Jugendliche: Langes Warten auf Betreuung in Tirol

Innsbruck – Die Warteliste für Kinder und Jugendliche in Tirol, die psychische Probleme haben und eine Betreuung bräuchten, ist lang. Im niedergelassenen Bereich und in der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Hall.

In einem waren sich die RednerInnen einig. Die Pandemie, der Krieg und die Klimakrise haben die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die psychisch angeschlagen sind, in die Höhe schnellen lassen. Einmal mehr zeigte die Primaria der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Hall, Kathrin Sevecke, auf, wie dringend notwendig zusätzliche Betreuungsstellen und Ärzte wären. Drei bis vier Monate Wartezeit heißt es für Eltern, deren Kind dringend Hilfe und Betreuung auf der Kinderpsychiatrie bräuchte. 14 Kinder mit Essstörungen warten auf einen Platz, teils bis zu sieben Monate. Selbst bei akuten Fällen, etwa nach einem Selbstmordversuch, braucht es laut Sevecke zwei bis drei Wochen, um einen Termin in der Ambulanz zu bekommen. „Österreich ist im Vergleich zu Deutschland und der Schweiz schlechter aufgestellt.“ Seveckes Ausführungen wurden von Barbara Juen, Spezialistin für Krisenintervention und Professorin an der Universität Innsbruck, untermauert. Juen hat die psychische Gesundheit in Tirols Kindergärten und in der Grundschule untersucht. „Den Kindern ging es im Dezember 2021 viel schlechter als noch vor der Pandemie im März 2020.“