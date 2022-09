HTL-Tage im Oktober: Tiroler Schulen stellen sich vor

Bei den HTL-Tagen am 14. und 15. Oktober im Bauhof der HTL Bau und Design, Trenkwalderstraße 2, in Innsbruck wollen die Schulen zeigen, welche Möglichkeiten es in ihrem Angebot gibt und was für jede(n) eine passende Ausbildung sein könnte. Die Infotage richten sich speziell an junge Menschen, die sich für eine weitere schulische Ausbildung in einer HTL oder Fachschule interessieren, deren Eltern und auch Erwachsene, die sich in Kollegs oder Aufbaulehrgängen beruflich weiterbilden wollen. Sie können sich am 14. Oktober von 11 bis 17 Uhr (18 bis 20 Uhr speziell für Sonderformen Kolleg und Aufbaulehrgang) sowie am 15. Oktober von 9 bis 15 Uhr informieren, mit Experten ins Gespräch kommen und Einblicke gewinnen.