Musikstreaming: Studie bemängelt Ertragsverteilung und Algorithmen

In etwa ein Drittel der Einnahmen wird von Streamingservices einbehalten, schätzt der Autor, dessen Studie auf Grundlage bestehender Arbeiten, Marktumfragen sowie Interviews basiert. Von den verbleibenden 70 Prozent gehen 55 Prozent an Labels und Interpreten, 15 Prozent an Songwriter und Musikverlage. Und dabei profitieren einige wenige vom hitgetriebenen Markt. 57.000 Künstlerinnen und Künstler machten im März 2021 90 Prozent der Streams auf Spotify aus. Gleichzeitig haben 93 Prozent der Spotify-Artists weniger als 1000 monatliche Zuhörende. Intransparente Algorithmen haben Anteil an dieser Asymmetrie, so der Studienautor.