Drei Schwerverletzte bei Explosion in öffentlicher Toilette in Deutschland

Halle – In einer öffentlichen Toilette, die im historischen Marktschlösschen in der deutschen Stadt Halle (Sachsen-Anhalt) untergebracht ist, ist es Dienstagabend zu einer Explosion gekommen. Zwei Mädchen und eine Frau wurden schwer verletzt. Die Explosion ist womöglich auf entzündete Deo-Sprayflaschen zurückzuführen. "Es besteht der Verdacht, dass diese mit den Geschehnissen in Verbindung stehen", sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwoch.