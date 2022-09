US-Bergsteiger-Ikone Hilaree Nelson tot im Himalaya gefunden

Kathmandu - Die berühmte und erfahrene US-Ski-Bergsteigerin Hilaree Nelson ist tot im Himalaya gefunden worden. Ihr Leichnam sei bei einer Hubschraubersuche am Mittwoch entdeckt worden und wird nun in die Hauptstadt Kathmandu für eine Obduktion geflogen, wie ein Sprecher des nepalesischen Tourismusministeriums mitteilte.

Nelson geht als eine der bedeutendsten Ski-Bergsteigerinnen in die Geschichte ein. Sie hat hat einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde dafür, dass sie als erste Frau die Gipfel der zwei Achttausender Mount Everest und Mount Lhotse in weniger als 24 Stunden erreichte.

Am vergangenen Donnerstag hatte Nelson via Instagram eingeräumt, sich dieses Mal nicht so sicher zu fühlen "wie bei meinen vergangenen Abenteuern in der dünnen Luft des Himalaja. Die letzten Wochen waren ein ganz neuer Test für meine Widerstandsfähigkeit."