Durchsuchung in Zentrale der rechtspopulistischen deutschen AfD

Berlin – In der Parteizentrale der rechtspopulistischen deutschen AfD hat am heutigen Mittwoch eine Durchsuchung stattgefunden. "Seit heute Morgen führt die Berliner Staatsanwaltschaft eine Hausdurchsuchung in den Räumen der Bundesgeschäftsstelle der Alternative für Deutschland durch, ohne dass zuvor eine Anfrage wegen der zu klärenden Sachverhalte an die AfD gerichtet worden wäre", teilte die AfD mit. Von der Staatsanwaltschaft gab es zunächst keine Informationen dazu.