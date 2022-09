„Tag der Deutschen Einheit“: Lkw-Verbot auch auf Inntal- und Brennerautobahn

Symbolfoto. © TT/Thomas Böhm

Innsbruck, Bozen – Am 3. Oktober wird in Deutschland der „Tag der Deutschen Einheit“ gefeiert, zwischen 0 und 22 Uhr gilt daher ein Lkw-Fahrverbot bei unseren nördlichen Nachbarn. Wie die Landespolizeidirektion Tirol am Mittwoch mitteilte, wird an dem Tag auch auf Brenner- und Inntalautobahn zwischen 0 und 22 Uhr ein Sonderfahrverbot für Lkw/Sattelkraftfahrzeuge (ab 7,5 t) und Lkw mit Anhängern (in Summe mehr als 7,5 t) erlassen.

„Um auf Grund fehlender Einreisemöglichkeit nach Deutschland das Abstellen von Schwerfahrzeugen auf der Inntalautobahn und Brennerautobahn zu verhindern, sind entsprechende Maßnahmen zu setzen“, hieß es. Bereits in den vergangenen Jahren hätten sich derartige Fahrverbote in Tirol bewährt.

Lkw-Fahrverbot Wann: 3. Oktober 2022 zwischen 0 und 22 Uhr Wo: Brennerautobahn A13 (Fahrtrichtung Norden) zwischen Sterzing und der Brennergrenze & Inntalautobahn A12 Weitere Informationen: Aktuelle Verkehrsinformationen oder Details zum Fahrverbot können über die Verkehrsinformationszentrale der Landespolizeidirektion Tirol eingeholt werden: Tel +43(0)59133/70-4444

Konkret soll das Abstellen von Lkw auf Pannenstreifen von A12 und A13 und die damit einhergehende Behinderung des Reiseverkehrs verhindert werden. Neben der Inntalautobahn ist auch die Brennerautobahn A13 ist am 3. Oktober zwischen 0 und 22 Uhr von Sterzing bis zur Brennergrenze Gütertransport-freie Zone.

Dosiermaßnahme in Kufstein am 4. Oktober

Lenker, die nachweislich ihren Wohnsitz in Österreich anfahren bzw. den Firmensitz in Österreich ansteuern und dort das Fahrverbot abwarten, können laut Polizei wie bisher ihre Fahrt dorthin fortsetzen. Es könne davon ausgegangen werden, dass zumindest dadurch das vorübergehende Ziel der Fahrt in Österreich gelegen sei. Andere Fahrverbote im Anschluss an das Sonderfahrverbot (das Nachtfahrverbot nach § 42 StVO und das LKW-Fahrverbot auf Grund des Immissionsschutzgesetz-Luft) bleiben dadurch unberührt.

Die Polizei wies außerdem darauf hin, dass wegen des Lkw-Fahrverbotes am 3. Oktober am darauffolgenden Morgen ab 5 Uhr mit erhöhtem Schwerverkehrsaufkommen gerechnet wird. Insbesondere zwischen Brenner und Schönberg und zwischen Wörgl und Kufstein wird mit Staus gerechnet, weswegen am Dienstag um 5 Uhr die Dosiermaßnahme in Kufstein aktiviert wird. (TT.com)

Ausgenommen vom Fahrverbot sind: 1. Fahrten, die ausschließlich der Beförderung von Schlacht- oder Stechvieh, von Postsendungen sowie periodischen Druckwerken, der Getränkeversorgung in Ausflugsgebieten, der unaufschiebbaren Belieferung von Tankstellen, gastronomischen Betrieben und Veranstaltungen oder Reparaturen an Kühlanlagen, dem Abschleppdienst, der Pannenhilfe, dem Einsatz in Katastrophenfällen, der medizinischen Versorgung, dem Einsatz von Fahrzeugen des Straßen-erhalters oder von Fahrzeugen in seinem Auftrag zur Aufrechterhaltung des Straßenverkehrs, dem Straßen- oder Bahnbau, dem Einsatz von Fahrzeugen des öffentlichen Sicherheitsdienstes, der Feuerwehr, der Müllabfuhr, der Entsorgung von Abfällen, dem Betrieb von Kläranlagen oder dem Einsatz von Fahrzeugen eines Linienverkehrsunternehmers zur Aufrechterhaltung des regelmäßigen Linienverkehrs dienen, sowie Fahrten mit Fahrzeugen nach Schaustellerart (§ 2 Abs. 1 Z 42 KFG 1967), Fahrten mit Fahrzeugen der Berufsgruppe der Beleuchter und Beschaller zum und vom Ort der Auftragserfüllung, Fahrten gemäß § 42 Abs. 3a StVO, unaufschiebbare Fahrten mit Lastkraftwagen, Sattelkraftfahrzeugen oder Lastkraftwagen mit Anhängern des Bundesheeres oder ausländischer Truppen, die sich auf Grund des Truppenaufenthaltsgesetzes, BGBl. I Nr. 57/2001, in Österreich aufhalten oder Fahrten von Hilfstransporten anerkannter Organisationen; 2. Fahrten, die ausschließlich der Beförderung von Gütern von oder zu Flughäfen (§ 64 Luftfahrtgesetz) oder Militärflugplätzen, die gemäß § 62 Abs. 3 des Luftfahrtgesetzes für Zwecke der Zivilluftfahrt benützt werden; 3. Fahrten im kombinierten Güterverkehr Schiene-Straße vom Versender bis zum nächstgelegenen technisch geeigneten Verladebahnhof oder vom nächstgelegenen technisch geeigneten Entlade-bahnhof bis zum Empfänger und zurück zum nächsten Verladebahnhof, sofern ein vollständig ausgefülltes Dokument (CIM/UIRR-Vertrag) mitgeführt wird, aus dem hervorgeht, dass das Fahrzeug oder dessen Aufbauten (Wechselbehälter, Container) mit der Eisenbahn befördert werden oder bereits befördert wurden; dies gilt im kombinierten Güterverkehr Wasser-Straße sinngemäß; 4. Fahrten, deren Ziel in Deutschland liegt oder über Deutschland erreicht wird und glaubhaft gemacht wird, dass sie von bestehenden Fahrverboten in Deutschland ausgenommen sind;