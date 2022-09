Greiter Pegger Kofler & Partner – seit 1897 am Puls der Zeit

Die Kanzlei wird von 13 Partnern – davon sechs Partnerinnen – geführt und umfasst ein ca. 35-köpfiges Team. Der Frauenanteil unter den in der Kanzlei tätigen Juristen ist mit 56 % ausgeglichen. © Blickfang

Der Kanzleischwerpunkt liegt im Wirtschaftsrecht und umfasst juristische Beratung insbesondere im Gesellschafts- und Unternehmensrecht, M&A, Arbeitsrecht, Bankenrecht, IT/IP-Recht, Datenschutzrecht, Markenrecht, Immobilienrecht, Erbrecht, Schadenersatzrecht und Transportrecht. Darüber hinaus zählen die Vertretung von Mandanten vor Gerichten, Schiedsgerichten und Behörden, die Prozessführung und Vertragserrichtung sowie Gesellschaftsgründungen und Projektabwicklungen (z. B. mit Bauträgern) zu wichtigen Tätigkeitsfeldern.

Grundlage des Kanzleierfolges ist das langjährige Vertrauen der Klienten in die Arbeit von GPK. Das spiegelt sich in der hohen (Weiter-)Empfehlungsrate wider. Die Kompetenz und Größe der Kanzlei ermöglichen effizientes und spezialisiertes Arbeiten bei Fachfragen in nahezu allen Gebieten des Wirtschaftsrechts.

Die Kanzlei Greiter Pegger Kofler & Partner in der Maria-Theresien-Straße 24 in Innsbruck ist eine der größten Wirtschaftsrechtskanzleien Westösterreichs. © Blickfang

GPK-Spirit

Ständig aktualisiertes Spezialwissen ist die Voraussetzung für erfolgreiche juristische Beratung und Vertretung. Die Rechtsanwält:innen geben ihre Erfahrung und ihr Wissen auch als Lehrbeauftragte an Universitäten und Fachhochschulen sowie als Referenten bei Vorträgen und Seminaren weiter. Bei der Beratung der Klienten beschränkt sich das Expertenteam nicht nur auf die jeweils aktuelle Situation, es werden auch mögliche Zukunftsszenarien und sonstige Auswirkungen in Entscheidungen mit einbezogen und Lösungswege zur Vermeidung oder Beseitigung von Konflikten aufgezeigt. Der Fokus liegt auf bestmöglicher Beratung und Vermeidung von Gerichtsprozessen. Ob kurze Rechtsauskunft oder komplexe Angelegenheit: Jeder Klient verdient bei GPK volle Aufmerksamkeit und volles Engagement. Ziel ist es, mit persönlichen und fachlichen Fähigkeiten das für den Klienten beste Ergebnis zu erzielen –

gemäß dem Kanzlei-Leitspruch: „Ihr Anliegen wird zu unserem.“

GPK – global vernetzt

Die Klienten profitieren nicht nur vom Spezialwissen, sondern auch vom weltweiten Netzwerk an persönlichen Kontakten zu anderen Rechtsanwälten. GPK ist u. a. Mitglied bei Eurojuris International, PEOPIL (Personal Injury Lawyers) und der Global Advertising Lawyers Alliance (GALA). Zudem wurde GPK 2022 als einzige österreichische Kanzlei in das internationale Anwälte-Netzwerk „ALFA International – The Global Legal Network“ aufgenommen. Diese Vernetzung ermöglicht eine Beratung der internatio-nal tätigen Klienten auf hohem Niveau sowie wertvollen Zugang zu Kenntnissen und Erfahrungen internationaler Anwaltskollegen und Kanzleien.

GPK – am Puls der Zeit

Seit der Kanzleigründung vor 125 Jahren hat sich vieles in der Branche verändert. Schlüsselkompetenzen im Recht gehen inzwischen Hand in Hand mit der Digitalisierung und nachhaltigem Handeln. Diese Herausforderungen der Zukunft verlangen es, die Beraterrolle laufend zu hinterfragen und neu zu bewerten. In der Kanzlei werden die Chancen der Digitalisierung bestmöglich genutzt. GPK ist – als einzige Kanzlei Westösterreichs – Mitglied des Legal Tech Hub Europe. So wird auf Trends und neue Ansprüche an den Rechtsmarkt reagiert, Legal-Tech-Lösungen werden zur (digitalen) Prozessoptimierung und Kompetenz-erweiterung einbezogen und es werden neue Schwerpunkte in der juristischen Beratung gesetzt.