Spannung erleben – seit 1927

1927: Die Erfolgsgeschichte von Fiegl+Spielberger beginnt. Zunächst ist das Unternehmen auf den Bau von Stark- und Schwachstromanlagen ausgerichtet, in den folgenden Jahren werden unzählige Anlagen geplant, gebaut und auch gewartet. Als größtes Elektrotechnikunternehmen in Westösterreich gilt Fiegl+Spielberger als Vorreiter in technischen Fragen und ist bis zur Liberalisierung des Telekomsektors in den neunziger Jahren das einzige private Unternehmen mit einer Fernmeldelizenz in Österreich. Ganz nach dem Motto „Innovation aus Tradition“ werden die Kernbereiche ausgebaut, vertieft und an die neuesten Möglichkeiten angepasst. Mit einem Jahresumsatz von 90 Mio. Euro, ca. 500 Mitarbeitern, davon 84 Lehrlingen und Niederlassungen in Österreich, Deutschland und der Schweiz, zählt die Firma heute zu den führenden Unternehmen Westösterreichs und bietet Gesamtlösungen rund um das Thema Strom an.