EGGER: Wir machen mehr aus Holz

© EGGER Holzwerkstoffe

Weltweit beschäftigt EGGER über 10.000 MitarbeiterInnen an 20 Standorten und hat im vergangenen Geschäftsjahr einen Gruppenumsatz von rund 4,23 Mrd. Euro erwirtschaftet.

Komplettanbieter für den Möbel- und Innenausbau

EGGER Produkte finden sich in vielen Bereichen des privaten und öffentlichen Lebens: in Küche, Bad, Büro, Wohn- und Schlafräumen. Dabei versteht sich EGGER als Komplettanbieter für den Möbel- und Innenausbau, für den konstruktiven Holzbau sowie für holzwerkstoffbasierende Fußböden (Laminat-, Comfort- und Designfußböden). Abnehmer sind die Möbelindustrie, der Holz-Fachhandel, Baumärkte und DIY-Geschäfte. Dem Leitgedanken „Mehr aus Holz“ folgend, bietet der Tiroler Holzwerkstoffhersteller eine umfassende Produktpalette an Trägermaterialien aus Holzwerkstoffen (Span-, OSB- und MDF-Platten). Ein Großteil davon wird mit trendgerechten Dekoren und Oberflächen veredelt. Dabei sind nachhaltige Forstwirtschaft und umweltfreundliche Produktion wesentliche Anliegen von EGGER. Denn wie in der Natur sind auch die Prozesse von EGGER in ressourcenschonenden Kreisläufen organisiert.

EGGER Produkte finden sich in vielen Bereichen des privaten und öffentlichen Lebens: in Küche, Bad, Büro, Wohn- und Schlafräumen. © EGGER

Familienunternehmen mit besonderer Prägung

EGGER ist in den letzten sechs Jahrzehnten kontinuierlich gewachsen und investiert stetig in die bestehenden Werke, etwa in technologische Innovationen, und in Wachstumsprojekte und setzt hier vor allem auf ressourcenschonende und umweltfreundliche Technologien. Mit diesen weiteren hochmodernen Produktionsanlagen unterstreicht EGGER erneut seine technologische Vorreiterroller in der Branche. Wichtig für den Erfolg und die Beständigkeit des Unternehmen ist, dass dabei nie die Traditionen aus den Augen verloren wurden. Als Familienunternehmen ist EGGER mehr als andere an nachhaltigen Zielen interessiert. Darin gründen sich die hohe Qualität der Produkte und die Menschlichkeit beim Umgang mit Mitarbeitern, Kunden und Partnern.

Leidenschaft verbindet

Das starke Wachstum der letzten Jahrzehnte mit Werken in Mittel-, West- und Osteuropa sowie Nord- und Südamerika bringt ein hohes Maß an Vielfalt mit sich. Mittlerweile arbeiten Angehörige aus 82 Nationen an den diversen Standorten. Sie alle verbindet das Bestreben, innovative Lösungen für die Kunden zu bieten und diese kontinuierlich weiterzuentwickeln. Mit diesem außerordentlichen Einsatz, gemeinsam mit der unternehmerischen Verantwortung, und das ausgerichtet auf zukünftige Generationen. Bei EGGER zu arbeiten, heißt auch, ständig dazuzulernen. Neben der Ausbildung in verschiedenen Lehrberufen, Praktika und der Weiterbildung von Fachkompetenzen haben alle Mitarbeiter auch die Chance zum internen Aufstieg als Fach- oder Führungskraft oder die Möglichkeit eines Einsatzes im Ausland. Ebenso finden Erfahrung, deren Weitergabe und langjährige Mitarbeit bei EGGER besondere Anerkennung. Für das Familienunternehmen EGGER hat die Vereinbarkeit von Beruf und Familie eine ganz besondere Bedeutung: Es werden daher auch verschiedenste Zeit- und Arbeitsmodelle angeboten.

Neben eigenen Lehrlingsprogrammen prägen umfassende Aus- und Weiterbildungsangebote die Entwicklung der rund 1.100 Mitarbeiter am Standort St. Johann in Tirol. © EGGER

Nachhaltiges Wirtschaften auf Generationen

Das vorausschauende Handeln der EGGER Gruppe ist seit jeher auf Generationen ausgerichtet. EGGER steht für einen schonenden und verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen. Als produzierendes Unternehmen trägt EGGER eine besondere Verantwortung für den Klimaschutz und legt Wert auf eine effektive und nachhaltige Herstellung seiner Produkte. Dazu zählen vielerlei Aspekte wie Energiereduktion, Materialeffizienz, Abfallvermeidung, Emissionsreduzierung, Wasserverbrauch oder auch umweltfreundliche Logistik. Hierbei bringt EGGER an allen Produktionsstätten beste verfügbare Technologie zum Einsatz, wie etwa modernste Abwasser-, Lärmschutz- und Luftreinhaltungssysteme sowie moderne Feuerungsanlagen und Antriebsmaschinen. Mit diesen und vielen weiteren Maßnahmen arbeitet EGGER laufend an der Optimierung der ressourcenschonenden Produktion von natürlichen Holzwerkstoffen.

Wachstum aus eigener Kraft

Fritz Egger sen. setzt mit seinem Leitspruch „Holz ist viel zu wertvoll, um es einfach wegzuwerfen“ den Grundstein. In einer richtungsweisenden Entscheidung schließt er sein Sägewerk, um fortan einen neuen Weg einzuschlagen: Er möchte Holzreste zum wertvollen Produkt weiterveredeln. Am 18. Dezember 1961 geht das erste EGGER Spanplattenwerk in St. Johann in Tirol (AT) in Betrieb. 60 Jahre später zählt die EGGER

Gruppe 20 Werke in 10 Ländern, 24 internationale Vertriebsbüros und über 10.000 Mitarbeiter. Das Produktspektrum umfasst ein Komplettangebot an Holzwerkstoffen im Dekor- und Materialverbund für den Möbel- und Innenausbau, für den konstruktiven Holzbau sowie für holzwerkstoffbasierende Fußböden.