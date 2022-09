Einrichtungshaus Föger: Bereit für das Abenteuer 70-Jahr-Jubiläum

Seit Jahrzehnten ist das Traditions-Möbelhaus in Telfs-Pfaffenhofen die Adresse für stil- und qualitätsbewusste TirolerInnen auf der Suche nach schönen, individuellen, und passgenauen Lösungen fürs Wohnen. Mit traditionellen Werten und zukunftsorientierten Visionen wird das Unternehmen seit 2016 in der dritten Generation von Stefan Föger und Hannes Haffner geführt.

„Als eines der größten familiengeführten Möbelhäuser in Österreich sind wir groß genug für Auswahl und doch klein genug für persönliche Kundenbeziehungen und individuellen Service“, bringen die Enkel des Unternehmensgründers Max Föger die Stärken des Familienbetriebes auf den Punkt. „Das Trumpf-Ass ist unsere Servicequalität. Ehrliche Beratung, faire Preise und Top-Planung mit persönlicher und individueller Betreuung erlauben es uns, jedem Kunden eine perfekt zugeschnittene Möbellösung anbieten zu können, egal, in welchem Preissegment.“

Der positive Blick in die Zukunft erlaubt es dem Familienunternehmen, auch weiter in sein Team zu investieren. Auf den Wandel am Arbeitsmarkt hat man schnell reagiert und ermöglicht, so gut es geht, in allen Bereichen flexible Arbeitszeitmodelle.