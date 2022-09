INNIO – nachhaltig und innovativ auf allen Ebenen

Mehr als 8.500 Jenbacher Anlagen erzeugen bereits grüne Energie aus erneuerbaren Energieträgern wie Biogas, Biomethan und Wasserstoff, einem zentralen Baustein der Energiewende. Seit Anfang 2022 werden Jenbacher Motoren mit einer „Ready for H2“-Option angeboten und können mit bis zu 20 Vol.-% Wasserstoff betrieben werden. Mit der zunehmenden Verfügbarkeit von Wasserstoff können alle „Ready for H2“-Neuanlagen und die meisten der derzeit installierten Jenbacher Motoren sogar auf den Betrieb mit 100 % Wasserstoff umgerüstet werden. Und all das am besten hocheffizient als Kraft-Wärme-Kopplung.