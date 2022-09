PowUnity: Full-Service-Pionier für digitale E-Bike-Lösungen

Nenn es New Work oder auch Arbeiten auf Augenhöhe: Bei PowUnity arbeiten wir so, wie es sich für unseren Kunden, für uns als Team, aber auch für das Unternehmen am besten anfühlt. Das funktioniert nachweislich. Deshalb hat PowUnity 2022 das Mitunternehmer-Modell eingeführt. Auch du kannst einer werden und dich am Gewinn der Firma beteiligen. Wie das geht? Ganz einfach: Bei Pow-Unity ist jeder gefragt, unternehmerisch zu denken und jeden Tag im besten Sinne für unser wachsendes Start-up zu geben. Willst du mit uns powern? Werde Teil unseres Teams in der Software- oder Hardware-Entwicklung, im Performance Marketing, als Recruiter/HR etc.