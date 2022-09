Rückwärtskraftwerk: SynCraft überzeugt mit Greentech

Das #Rückwärtskraftwerk der Bioenergie Frauenfeld AG liefert auch Wärme für die benachbarte Schweizer Zucker AG. © SynCraft

Im Jahr 2020 konnte das Unternehmen gleich viele schlüsselfertige Anlagen in Betrieb nehmen wie in den vergangenen zehn Jahren seit der Gründung 2009. Mittlerweile produzieren bereits 31 Kraftwerke weltweit – unter anderem in Japan – saubere Energie und weitere 28 Kraftwerke sind in Planung. Für seine innovative Technologie, die auf jahrelanger eigener Forschungs- und Entwicklungsarbeit basiert, erhielt das Unternehmen 2020 zwei renommierte Auszeichnungen: den „Energy Globe Award“ und den „TRIGOS Award“.

Ausgezeichnete Rentabilität

Die Holzkraftwerke von SynCraft zählen mit einem elektrischen Wirkungsgrad von 30 % und einem Brennstoffnutzungsgrad von bis zu 92 % zu den rentabelsten in der gesamten Bioenergiebranche. Aufgrund dessen wurde im Jahr 2021 ein von SynCraft errichtetes Kraftwerk zum BHKW (Blockheizkraftwerk) des Jahres gekürt. Zum ersten Mal in der Geschichte wurde dieser Preis an ein Holzkraftwerk verliehen.

Emissionsnegativ und klimapositiv

Warum jetzt aus einem modernen Holzkraftwerk ein #Rückwärtskraftwerk werden kann, liegt an der Tatsache, dass keine Asche, sondern neben Strom und Wärme auch Pflanzenkohle produziert wird. Diese Kohle ist defacto gespeichertes CO2. Im Gegensatz zu konventionellen Kohlekraftwerken, welche Kohle verbrennen und CO2 emittieren, wird bei unseren Kraftwerken ebendieses CO2 in der Kohle gespeichert, welche im Prozess anfällt.

Unter Berücksichtigung der produzierten Holzkohle und deren Verwertung im Boden wird diese Kohle nicht wieder verbrannt. Das in der Kohle gebundene CO2 bleibt über 1.000 Jahre gespeichert. Wir sprechen daher in der Summe von einer NET Negativ-Emission-Technologie. SynCraft geht damit den umgekehrten Weg als Kohlekraftwerke und wird somit zu einem klimapositiven Energiesystem und daher sprechen wir von einem #Rückwärtskraftwerk.

Andere Energieträger wie z. B. Wind, Photovoltaik oder Wasserkraft sind zwar klimaneutral, jedoch können diese aber keinen Kohlenstoff aus der Atmosphäre ziehen und sind somit nicht klimapositiv.

Der klimapositive Kreislauf eines #Rückwärtskraftwerkes. © SynCraft

Aus den SynCraft #Rückwärtskraftwerken entstehen drei wichtige Produkte:

• Der erzeugte Strom ist das zentrale Produkt eines jeden Holzkraftwerkes von SynCraft. Aus 1 kW Brennstoff werden ca. 0,3 kW Strom erzeugt. Dafür werden keinerlei Zusatzbrennstoffe im Gasmotor benötigt. Zudem liegen die Emissionswerte, trotz hoher Wirkungsgrade, in allen Bereichen deutlich unter den gängigen Grenzwerten. Somit gilt der Strom als absolut feinstaubfrei, grundlast- und teillastfähig sowie dunkelflautenresistent.

• Die als Nebenprodukt geltend erzeugte Wärme stellt im Hinblick auf die produzierte Energiemenge den größten Posten der Holzkraftwerke dar. Die SynCraft Holzkraftwerke stellen aus 1 kW Brennstoff bis zu 0,62 kW Wärme zur Verfügung.

• Die in hoher Qualität produzierte Pflanzenkohle als drittes Produkt. Ökonomisch gesehen erlösen die Anlagen damit Einnahmen, wo bei anderen Systemen Ausgaben zu erwarten wären. Ökologisch gesehen ermöglicht Pflanzenkohle bei entsprechender Anwendung die Langzeitspeicherung von Düngesubstanzen im Boden. Damit kann der Einsatz von Dünger nachhaltig auf ein Minimum reduziert werden. Ebenso kann die Holzkohle als Tierfutterergänzung sowie Grillkohle verwendet werden.

Leuchtturmprojekte weisen den Weg

Jährlich werden immer noch ungefähr 50 Gigatonnen CO2- Äquivalente in die Atmosphäre ausgestoßen. Wir befinden uns damit klimatechnisch immer noch auf dem falschen Weg. Bis Ende dieses Jahrhunderts müssen wir gemäß dem Pariser Klimaabkommen und dem erklärten 1,5°-Ziel diese Emissionen auf null bringen und zusätzlich weitere 830 Gigatonnen CO2 aktiv aus der Atmosphäre entfernen.

SynCraft hat es sich zur Aufgabe gemacht, gemeinsam mit seinen Kunden einen wesentlichen Beitrag zu dieser CO2-Entfernung zu leisten. Leuchtturmprojekte wie zuletzt für die Bioenergie Frauenfeld AG in der Schweiz realisiert, können bereits 2022 mit der SynCraft-Technologie am Standort 10.000 Tonnen CO2 pro Jahr entziehen. Dies zeigt das Potenzial und dass der Weg stimmt. Ziel muss es sein, in den nächsten Jahren Hunderte solcher Energiesysteme zu bauen, um damit im Giga-Tonnen-Bereich CO2 aus der Atmosphäre zu entziehen.