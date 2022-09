Aus Tirol in die Welt: Challenge your limits – we make it

Felder-Group-Zentrale Werk Hall in Tirol samt Flagship Ausstellungs-, Verkaufs-, Trainings- und Technologiezentrum – Karrierechancen in den unterschiedlichsten Berufen.

Immer wieder gelingt es der Felder Group, mit Innovationen zum richtigen Zeitpunkt am Markt zu punkten. Neue Maschinen, neue Software oder bahnbrechende, neue Maßnahmen zur Arbeitssicherheit an Holzbearbeitungsmaschinen ermöglichen Kunden und Kundinnen weltweit, nicht nur ertragreicher, sondern auch wesentlich sicherer und gesünder zu arbeiten. Zahlreiche internationale Patente und Auszeichnungen bezeugen diese Tiroler Innovationskraft.

Am Felder-Group-Produktionsstandort Hall in Tirol wird der Großteil aller Maschinen montiert. Die hohe Fertigungstiefe, vom einfachen Blechzuschnitt bis hin zu komplexen Dreh- und Frästeilen, ermöglicht eine rasche Anpassung auf sich verändernde Erfordernisse. Modernste Gebäude, Maschinen und Anlagen sind bei Felder ein wichtiger Bestandteil für ein mitarbeiterfreundliches Arbeitsumfeld.

Als einziger Hersteller in der Branche verfügt die Felder Group über ein weltweites, jahrzehntelang gewachsenes, solides Direktvertriebskonzept mit eigenen Schauräumen, Test- und Servicezentren. Die persönliche, regionale, individuelle Kundenbetreuung mit Verkauf und Service schafft Vertrauen und Sicherheit in die Produkte der Felder-Group-Marken und des Unternehmens Felder.

Kontinuierliches, weltweites Wachstum, neue Produkte und Dienstleistungen und ein kräftiges „Ja“ zum Produktionsstandort Hall in Tirol schaffen laufend neue Arbeitsplätze für Fach- und Hilfskräfte in vielen Bereichen. Die Felder Group punktet am Arbeitsmarkt mit flachen Hierarchien, zahlreichen Benefits und hochwertigen Arbeitsplätzen in den verschiedensten Berufsgruppen – aktuell offene Stellen sind unter felder-group.jobs zu finden.