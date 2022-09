KZ-Außenlager in Neustift: Auf Spurensuche gegen das Vergessen

Innsbruck – Da war in der Nazi-Zeit irgendwas auf den Feldern in den Auen, wo heute eine Wohnsiedlung steht. Das war Christina Egger, Jahrgang 1985, aus Erzählungen bekannt. So ganz genau wusste die gebürtige Neustifterin aber nicht Bescheid, bis sie sich im Rahmen ihres Studiums an der Akademie der bildenden Künste in Wien auf Spurensuche begab.