Sparen wegen Teuerung: 18 Prozent der Österreicher trinken weniger Kaffee

Die Österreicherinnen und Österreicher trinken durchschnittlich zwölf Tassen Kaffee pro Woche, also knapp zwei am Tag. Der Konsum steigt mit zunehmendem Alter an: Während 16- bis 29-Jährige auf neun Portionen pro Woche kommen, bringen es 50-69-Jährige auf etwa das Eineinhalbfache (13 Tassen pro Woche). "Bei den Jungen stehen vor allem muntermachende Alternativen wie Energydrinks hoch im Kurs. Daher ist dort auch die Gruppe jener, die gar keinen Kaffee trinken, mehr als doppelt so hoch wie im Bevölkerungsdurchschnitt", analysierte Martin Mayr, Mitglied der Integral-Geschäftsleitung.