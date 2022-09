Neues Brustinstitut am Sanatorium Kettenbrücke

Mit Juli 2022 ist das Angebot an Spitzenmedizin in Westösterreichs leistungsstärkster Privatklink mit dem neuen Brustinstitut erweitert worden. Private Atmosphäre, fundierte und einfühlsame Betreuung bei den Untersuchungen, beste chirurgische Versorgung und modernste medizinische Geräte sind die Basis für das Brustinstitut am Sanatorium Ketten­brücke. „Mit dem Brustinstitut setzen wir unseren Weg der Erweiterung des Leistungsspektrums unserer Klinik konsequent fort. Wie immer am Sanatorium stehen erstklassige Medizin und Pflege kombiniert mit persönlicher Zuwendung für die Patientinnen im Mittelpunkt“, erklärt Sanatorium-Geschäftsführer und Ärztlicher Direktor Dr. Michael Gabl.