Grundstückskauf bringt Fügener BM und Tiroler AAB-Chef Mainusch unter Druck

Diese Baulandfläche hat dann just Bürgermeister Dominik Mainusch, er ist auch geschäftsführender Obmann des Tiroler ABB und Wohnbausprecher, selbst erworben. Bei der Abstimmung im Gemeinderat stimmte er aber aus Befangenheit nicht mit. Der Kaufpreis betrug 480 Euro pro Quadratmeter, also insgesamt 361.000 Euro.

Er verweist auf das Gemeinderatsprotokoll vom Juni 2020. Damals gab er an, dass es betreffend des Grundstücks bereits vertiefende Gespräche seinerseits mit dem Grundeigentümer gegeben habe und man bereits per Handschlag den Verkauf der betroffenen Liegenschaft zu einem Kaufpreis von €480/m2 vereinbart habe.

Gegenüber der TT hält Mainusch folgendes fest: „Wer mich kennt, der weiß, welche hohen Maßstäbe ich an Politiker und damit auch an mich selbst lege, wenn’s um Transparenz, Ehrlichkeit und Korrektheit geht. Ich mache Politik, weil ich dafür brenne, die Probleme in diesem Land zu lösen. Mich hat niemand in die Politik gehievt, ich bin niemandem verpflichtet und es gibt keine persönlichen Interessen, die mich beeinflussen. Ich lege äußerst hohe moralische Ansprüche an politische Amtsträger und bemühe mich stets auch selbst, das vorzuleben.“