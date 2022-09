Bergbahnen Sölden: Spannung pur vom Bully über Lift bis Haubenküche

Bei dieser Exkursion zur Berufsorientierung lernen die Schülerinnen und Schüler nicht nur verschiedene Berufszweige in der Praxis kennen. „Im schlimmsten Fall, wenn man sich nicht für einen Beruf konkret interessiert, erhält man hochinteressante Einblicke in die Abläufe des Skibetriebs am Berg“, bestätigt Direktor Falkner. Die Bergbahnen organisieren den Tag so abwechslungsreich und spannend wie möglich, sogar der Bus wird Schülern und Lehrkräften für diese Exkursion gratis zur Verfügung gestellt. Auch darf die Kulinarik nicht zu kurz kommen. Nicht nur, dass die Jugendlichen ein Mittagessen im Gletscherrestaurant erhalten. Auch eine Führung durch das ausgezeichnete Ice-Q-Restaurant eröffnet neue Perspektiven. „Ein Skitag ist das Zusammenspiel verschiedener Berufe, die perfekt ineinandergreifen“, so Falkner, der sich stolz darüber zeigt, dass einer seiner ehemaligen Schüler zum Betriebsleiter aufgestiegen ist. Für Berufs-Koordinatorin Claudia Markt gibt der Tag in Sölden Einblick in mehrere Berufsbilder. (TT)