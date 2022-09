Ankaufsaktion des Klocker Museum in Hall: Rasche Hilfe ist doppelte Hilfe

Hall – Am 26. März 2020, zehn Tage nachdem österreichweit der erste Corona-Lockdown das Land lahmlegte, habe ihn ein Tiroler Künstler mit der Bitte um finanzielle Hilfe in dieser besonders auch für die freie Kunstszene fatalen Situation gebeten, so Anton Klocker, der Vorsitzende der Klocker Stiftung. Da sei ihm klar geworden, „dass wir was tun müssen, und zwar rasch“. Um noch am selben Tag eine Ankaufsaktion von Tiroler Kunst zu starten, wofür die Stiftung 100.000 Euro – letztlich sind es 115.000 Euro geworden – lockergemacht hat.