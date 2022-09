Seefelder Tourismusgespräche: „Es braucht die touristische Vielfalt“

Seefeld – „Wir wollen wirtschaften und nicht um Forderungen betteln“, sagte Mario Gerber gestern auf der Bühne des Seefelder Kongresszentrums. Die Raiffeisenbank holte das „Who is who“ der Branche in den Wintersportort zu den 7. „Seefelder Tourismusgesprächen“. Gerber, seines Zeichen Tourismus-Obmann in der Tiroler Wirtschaftskammer, stoßen etwaige Regeln aus Wien sauer auf. Es könne nicht sein, betonte er, „dass uns vorgeschrieben wird, ob wir Schneekanonen einschalten oder Außenpools heizen dürfen“.

Auch Susanne Kraus-Winkler, Staatsekretärin im Ministerium für Digitalisierung und Wirtschaft, sprach von „Tourismus-Bashing“, das sie nicht weiter dulde. Man müsse in Ruhe arbeiten können, betonte die Unternehmerin, die es kürzlich in die Politik verschlug. All das wisse man in Wien auch. Aber – so kritisierte sie offen – die „Durchsetzung der eigenen Ideologie ist leider oft wichtiger“.