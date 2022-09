Neuer Roman von Nobelpreisträger Gurnah: Schrecken ohne Schnörkel

Abdulrazak Gurnah erhielt 2021 den Literaturnobelpreis. © AFP

Von Joachim Leitner

Entgeltliche Einschaltung

Innsbruck – Als Abdulrazak Gurnah, 1948 im Sultanat Sansibar geboren und seit 1968 in Großbritannien lebend, vor ziemlich genau einem Jahr der Nobelpreis für Literatur zuerkannt wurde, gab es letztlich nur zwei Reaktionen. Die, die Gurnahs Werke kannten – der literarische Weltensammler Ilija Trojanow zum Beispiel – jubelten, der ungleich größere Rest googelte und klammerte sich mehr oder weniger ratlos an die wenigen Zeilen, die die Schwedische Akademie in ihrer Preisbegründung mitgeliefert hat: Gurnah, hieß es da, lote die „Auswirkungen von Kolonialismus und das Schicksal von Flüchtlingen im Ozean zwischen Kulturen und Kontinenten“ aus. Belastbar überprüfen ließ sich das zunächst nicht. Keiner von Gurnahs zehn Romanen war in deutscher Übersetzung lieferbar. Die letzte Übersetzung lag fünfzehn Jahre zurück. Selbst das Gros der englischen Originale war vergriffen.

Inzwischen – so ein Nobelpreis kann den Betrieb in Bewegung setzen – sind erste Entdeckungen möglich. Gurnahs Romane „Das verlorene Paradies“ (1994) und „Ferne Gestade“ (2001) wurden neu aufgelegt. Nun liegt mit „Nachleben“ auch eine aktuelle Übersetzung vor. Das Original „Afterlives“ erschien 2020 – einen Run auf die Übersetzungsrechte gab es damals nicht.

Dass gerade Gurnahs historische Romane im deutschen Sprachraum lange nicht wahrgenommen wurden, ist einerseits verblüffend, weil sie ein dunkles Kapitel deutscher Kolonialgeschichte in Ostafrika beleuchten. Andererseits überrascht es nicht: Die Verbrechen des Kolonialismus wurden lange und werden nach wie vor vom Grauen des Nationalsozialismus – sprichwörtlich – verdrängt.

In „Nachleben“ führt Abdulrazak Gurnah beides beinahe beiläufig zusammen. Ilyas, der als Bub als so genannter Askari für die deutsche Kolonialarmee – eine brutale „Schutztruppe“ auf „Zivilisierungsmission“ – zwangsverpflichtet wird, landet nach dem Ersten Weltkrieg tatsächlich in Deutschland – und stirbt Jahre später, das erfährt man erst im letzten Kapitel des Romans, im Konzentrationslager Sachsenhausen. Interniert wurde er, weil er eine Affäre mit einer Deutschen hatte, wegen „Rassenschande“ also. Ilyas Geschichte übrigens hat ein historisch beglaubtigtes Vorbild: Bayume Mohamed Husen spielte, bevor er ins KZ kam, sogar „edle Wilde“ in NS-Propagandafilmen. Ilyas ist eine von vier zentralen Figuren in „Nachleben“. Über sie, über ihre Verbindungen und Dispute entfaltet der Roman ein historisches Panorama der Kolonialkatastrophen in Deutsch-Ostafrika, dem heutigen Tansania. Schicksale kreuzen sich, Lebenswege verlieren einander.

Gurnah erzählt nicht chronologisch, er montiert Erinnertes und Gehörtes ineinander. Gewalt ist allgegenwärtig in diesem Text. „Nachleben“ ist nicht zuletzt ein Buch über systematische Erniedrigung – immer findet sich jemand, über den man sich erheben kann, der sich runterputzen lässt. Gurnah schildert schonunglos, aber nicht frei von galligem Witz: Die deutschen Kommandanten, einander in Überlegenheitsgehabe und Geltungssucht spinnefeind, behandeln ihre afrikanischen Zuarbeiter wie Vieh und verlustieren sich mit schöngeistigen Versen. Abdulrazak Gurnah klagt nicht an. Er beurteilt nicht und urteilt nichts und niemanden ab. Gurnah stellt klar – und lässt dabei auch Widersprüchliches stehen. Sein Schreiben ist frei von denunziatorischem Gehabe, präzise und bisweilen beinahe protokollhaft kühl, keine Schnörkel, keine Sprachgirlanden. Auch das macht „Nachleben“ aus: Es lässt die Geschichten nachklingen – und weiterleben.