Maßnahmen gegen hohe Strompreise: Das könnten die EU-Minister beschließen

Brüssel ‒ Die Energieministerinnen und -minister der EU-Staaten wollen am Freitag bei einem Sondertreffen in Brüssel Maßnahmen gegen die hohen Strompreise beschließen. Der Entwurf der EU-Kommission umfasst verbindliche Maßnahmen zum Senken des Stromverbrauchs in Spitzenzeiten, das Abschöpfen von sogenannten Zufallsgewinnen sowie eine Solidaritätsabgabe von Energieunternehmen. Von 15 EU-Staaten gefordert wird auch ein Gaspreisdeckel, Österreich fürchtet um seine Versorgungssicherheit.

Strom wird aus verschiedenen Energiequellen produziert: neben Wind, Sonne, Atomkraft, Kohle, Biomasse auch aus Gas. Der starke Anstieg des Gaspreises vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine treibt somit auch den Strompreis entsprechend in die Höhe, da dieser sich nach der teuersten Energiequelle richtet.

Energiesparen lautet die erste Devise der Brüsseler Behörde. Sie will die teuersten Stunden des Stromverbrauchs ins Visier nehmen: In ausgewählten Spitzenzeiten soll die Stromnachfrage verbindlich um mindestens fünf Prozent gesenkt werden. Zudem fordert die EU-Behörde die EU-Staaten auf, die Gesamtstromnachfrage bis 31. März 2023 um mindestens 10 Prozent zu senken.

Vorerst nicht. Derzeit brüten die EU-Staaten noch über ein Diskussionspapier der EU-Kommission zu einem europäischen Gaspreisdeckel. Darin schlägt die Brüsseler Behörde vor, etwa den Maximalpreis für russisches Gas festzulegen oder den Preis von Gas in der Stromproduktion zu deckeln. Einen Preisdeckel schlägt die EU-Kommission bisher nur für russisches Öl in ihrem achten Sanktionspaket vor.

Mehr als die Hälfte der EU-Staaten - darunter Italien, Frankreich und Griechenland - hatten zuvor in einem Brief die EU-Kommission aufgefordert, einen Vorschlag für einen Maximalpreis für Gas vorzulegen, wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) berichtete. Dieser solle sich auf Gaslieferungen aus dem Ausland beziehen - etwa Importe aus Russland und anderen Ländern - aber auch auf Transaktionen an Großhandelsplätzen innerhalb der EU, hieß es in dem Brief.