Der Haie-Traumstart steht heute im Derby auf dem Spiel

Brady Shaw (Nr. 12) führt die Punkte- und die Torjägerliste an.

Innsbruck – Man darf den Tag bekanntlich nicht vor dem Abend loben. Und mit Blick auf die ICE Hockey League könnte man sagen: „Man darf den September nicht vor dem Dezember loben.“ Gemeint ist dasselbe. „Wir wissen, dass es schnell wieder anders aussehen kann. Es ist in den Spielen auch viel für uns gelaufen“, sagt Co-Trainer Flo Pedevilla nach den drei Auftaktsiegen und vor dem heutigen Match (19.45 Uhr) beim ebenfalls ungeschlagenen HC Bozen.

Es wird wie immer ein schwerer Gang in die Eiswelle und ein echter Gradmesser für den Traum-Start der Haie. „In dieser Liga gibt es ohnehin keine leichten Gegner“, weiß Pedevilla. Abgehoben sei nach den drei Siegen keiner. „Wir haben eine sehr charakterstarke Mannschaft, alle wissen ganz genau, dass das Finish zählt.“

„Sie sind aktuell eines der besten Offensiv-Teams der Liga“, zog zuletzt auch der Grazer Mario Altmann den Hut. Auch defensiv steht man gut. Und Torhüter Tom McCollum hat ebenfalls früh seine Form gefunden. „What a time to be a shark“ („Was für eine Zeit, ein Hai zu sein“), könnte man an dieser Stelle formulieren.