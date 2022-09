Fremdes Bestimmen vermeiden

In einer Vorsorgevollmacht kann grundsätzlich jede beliebige Art von Angelegenheiten geregelt werden, so genannte „höchstpersönliche“ Rechtsgeschäfte, wie bspw. die Eheschließung oder die Errichtung einer letztwilligen Verfügung sind davon ausgenommen. Der zulässige Wirkungsbereich und Inhalt einer Vorsorgevollmacht kann sich auch auf einzelne oder auf Arten von Angelegenheiten erstrecken. Die zu besorgenden Geschäfte sind dann ihrer Art nach ausdrücklich anzuführen. Zulässig ist auch die Abfassung einer Vorsorgevollmacht als „Spezialvollmacht“ für einzelne Angelegenheiten. Dabei hat eine möglichst konkretisierte Bezeichnung derjenigen Angelegenheiten zu erfolgen, über die die als vorsorgebevollmächtigte Person entscheiden kann. Unzulässig hingegen ist eine „Generalvollmacht“, die sich pauschal etwa auf die Einwilligung in sämtlichen medizinischen Behandlungen oder etwa auf die „Verwaltung des gesamten Vermögens“ bezieht.