Toter Bub in St. Johann: Eltern suchen möglichen Zeugen

Am 28. August wurde ein 37-Jähriger an der Kitzbüheler Ache von einem Unbekannten niedergeschlagen. Der sechsjährige Sohn stieg aus dem Kinderwagen, stürzte ins Wasser und ertrank.

St. Johann in Tirol – Im Fall des sechsjährigen Buben in St. Johann in Tirol, der nachdem sein Vater niedergeschlagen worden war in der Kitzbüheler Ache ertrunken ist, suchen die Eltern nun einen möglichen Zeugen. Der 37-jährige Vater erinnerte sich daran, eine Stunde vor dem Überfall einen Mann gesehen zu haben. Die Beschreibung und den Zeugenaufruf postete die Familie auf Facebook. Die Ermittlungen und Vernehmungen des Landeskriminalamtes dauerten indes weiter an.