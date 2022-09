Mehr Platz und Sicherheit am Rad und zu Fuß: Das bringt die StVO-Novelle

Rechtsabbiegen bei Rot wird am Rad erlaubt, sofern eine Zusatztafel vorhanden ist. © FOTOKERSCHI.AT / KERSCHBAUMMAYR

Wien – Am 1. Oktober tritt die umfangreiche 33. Novelle der Straßenverkehrsordnung (StVO) in Kraft. Sie soll mehr Platz, Vorrang und Sicherheit für Radfahrerinnen und Radfahrer sowie Fußgängerinnen und Fußgänger bringen. Die wichtigsten Punkte im Überblick:

🚴‍♀️ Am Fahrrad

Rechtsabbiegen bei Rot: Die Novelle sieht vor, dass künftig beim Radverkehr Rechtsabbiegen bei Rot sowie Geradeausfahren bei T-Kreuzungen erlaubt ist – allerdings nur, wenn eine Zusatztafel mit einem grünen Pfeil (siehe Foto oben) angebracht ist. In jedem Fall muss man dabei vor der Weiterfahrt kurz anhalten. Andere VerkehrsteilnehmerInnen dürfen zudem nicht behindert oder gefährdet werden.

Rechtsabbiegen bei Rot: Innsbruck prüft Möglichkeiten Mit dem Inkrafttreten der StVO-Novelle können RadfahrerInnen bei bestimmten Kreuzungen auch bei Rot rechts abbiegen. Welche Kreuzungen dies sein und mit entsprechenden Zusatztafeln versehen werden, bestimmen die einzelnen Bundesländer. Dementsprechend unterschiedlich ist auch die erste Umsetzung. Seitens des Landes Tirol hieß es, dass Untersuchungen und Bewertungen im Land dann final erfolgen würden, wenn die Novelle in Kraft ist. Erst dann könne beantwortet werden, ob und welche Ampeln, allen voran im städtischen Verkehr, dafür in Frage kommen könnten. In Innsbruck sind die städtischen Ämter daran, potenzielle Möglichkeiten zu prüfen, teilte die Stadt vergangenen Freitag via Aussendung mit. Laut Bürgermeister Georg Willi (Grüne) soll Innsbruck jedenfalls „bei den ersten Gemeinden in Österreich dabei sein, die das Rechtsabbiegen für Radlerinnen und Radler ermöglichen“. In Abstimmung mit den zuständigen externen wie internen Stellen loten die städtischen Ämter demnach aktuell potenzielle Kreuzungen aus, an denen das Rechtsabbiegen bei Rot in Zukunft ermöglicht werden könnte. Als Beispiele wurden die Kreuzung Innrain/Anichstraße/Blasius-Hueber-Straße auf die Universitätsbrücke (vom Innrain Ost kommend) oder die Kreuzung Amraser Straße/Roseggerstraße/Pradler Straße (von Pradler Straße oder Roseggerstraße kommend) genannt. „Sobald die Novelle mit Oktober im Detail vorliegt, können die notwendigen Verfahren starten“, teilte Verkehrsstadträrtin Uschi Schwarzl (Grüne) mit.

Nebeneinanderfahren: Ebenfalls möglich sein wird künftig das Nebeneinanderfahren von RadfahrerInnen im gemischten Verkehr unter bestimmten Voraussetzungen: So wird das Nebeneinanderfahren neben einem Kind unter zwölf Jahren immer gestattet, die Ausnahme bilden Schienenstraßen. In 30 km/h-Zonen dürfen dies nun alle Radfahrenden, sofern es sich nicht um eine Vorrangs- oder Schienenstraße handelt und der Verkehrsfluss nicht behindert wird. Bisher war das Nebeneinanderfahren laut StVO nur auf Radwegen, in Fahrradstraßen, in Wohnstraßen und in Begegnungszonen erlaubt. Auf sonstigen Straßen mit öffentlichem Verkehr durfte bisher nur bei Trainingsfahrten mit Rennfahrrädern nebeneinander gefahren werden.

Seitlicher Mindestabstand beim Überholen: Festgelegt wird mit der Novelle auch ein "Mindestabstand beim Überholen eines Radfahrers": Außerhalb des Ortsgebietes sind dann mindestens zwei Meter Abstand notwendig, innerorts reichen 1,5 Meter. Fährt man weniger als 30 km/h, kann der Seitenabstand allerdings reduziert werden.

📽️ Video | ÖAMTC-Experte zu Änderungen im Straßenverkehr

Weniger Strafen: Für RadfahrerInnen, deren Bike mangelhaft ausgerüstet ist, wird es künftig billiger. Bei Verstößen gegen die Ausrüstungsbestimmungen gibt es künftig nur noch eine Strafe. Bisher wurde noch jeder Verstoß einzeln bestraft, fehlten etwa Rückstrahler oder Lichter, musste pro fehlendem Teil bezahlt werden. Verstöße gegen die Ausrüstungsbestimmungen der Fahrradverordnung sollen mit der 33. Novelle nunmehr einem eigenen Straftatbestand unterliegen, auch wenn mehrere Verstöße vorliegen.

Fahrrad abstellen: Fahrräder sollen künftig immer in Fußgängerzonen abgestellt werden dürfen. Derzeit ist das Abstellen von Fahrrädern in Fußgängerzonen nur zu Zeiten des erlaubten Befahrens für die Dauer der dort zu verrichtenden Tätigkeit erlaubt. Da das Schieben in Fußgängerzonen allerdings immer erlaubt ist, soll das Abstellen von Fahrrädern bzw. Halten und Parken von Fahrrädern unter bestimmten Voraussetzungen ebenfalls immer erlaubt werden.

🚶‍♀️ Zu Fuß

Neu geregelt und klargestellt wird, dass FußgängerInnen am Gehsteig immer Vorrang haben: Bei Garageneinfahrten oder Parkplatzausfahrten dürfen sich Autos nicht "vordrängeln". Auch RadfahrerInnen dürfen Gehsteige und Gehwege nicht befahren, es ist nur das Queren unter Rücksichtnahme auf FußängerInnen erlaubt. Autos, die über den Gehsteigrand hineinragen, lassen oft kaum noch Platz für RollstuhlfahrerInnen oder Kinderwägen. Dieses Hineinragen wird jetzt verboten. Der Gehsteig darf auch nur dann für eine kurze Ladetätigkeit genutzt werden, wenn eine Mindestbreite von 1,5 Metern frei bleibt. Klargestellt wird mit der Novelle ebenso, dass Gehsteige oder Gehwege nur benützt werden müssen, wenn das zumutbar ist, also ohne Stolperfallen, Schmutz oder Glatteis.

Wer eine Straße überquert, soll auch weiterhin den Schutzweg benützen. Die Schutzweg-Benützungspflicht wiederum fällt. Diese hat bisher besagt, dass der Zebrastreifen zwingend verwendet werden muss, wenn einer im Umkreis von 25 Metern vorhanden ist. Ausgenommen sind Kreuzungen, die durch eine Ampel geregelt sind. Wenn es die Verkehrslage zweifellos zulässt und der Fahrzeugverkehr nicht behindert wird, muss künftig kein Umweg mehr über den Schutzweg gemacht werden.

Im Haltestellenbereich müssen Fahrzeuge rechts von öffentlichen Verkehrsmitteln ausnahmslos stehenbleiben, solange Fahrgäste ein- und aussteigen. Kommen werden auch fußgängerInnenfreundlichere Ampelschaltungen mit schnelleren und längeren Grünphasen sowie ein Hinderungs- und Gefährdungsverbot auf Gehsteigen.

Auch wird den Behörden die Einrichtung von "Schulstraßen" in der unmittelbaren Umgebung von Schulgebäuden via Verordnung ermöglicht. In Schulstraßen ist das Gehen auf der Fahrbahn gestattet, der Fahrzeugverkehr verboten. Ausgenommen vom Fahrverbot sind der Fahrradverkehr, Krankentransporte und Schülertransporte. Erlaubt ist die Befahrung u.a. auch mit Fahrzeugen des Straßendienstes, der Müllabfuhr, des öffentlichen Sicherheitsdienstes und der Feuerwehr; auch Öffis und Anrainerverkehr sind gestattet.

💡 Sonstiges

Risikofaktor Lkw: Um das Risiko durch den toten Winkel beim Rechtsabbiegen zu minimieren, soll für Lkw mit mehr als 3,5 Tonnen Schrittgeschwindigkeit beim Rechtsabbiegen vorgeschrieben werden, wenn mit geradeaus fahrendem oder in selber Fahrtrichtung fahrendem rechts abbiegendem Radverkehr zu rechnen ist oder FußgängerInnen die Fahrbahn überqueren.