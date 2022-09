Junge Autodiebe hielten Polizei auf Trab: Zwei 13-Jährige in Kufstein geschnappt

Kufstein – Drei jugendliche Autodiebe lieferten sich in der Nacht auf Freitag ein Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei. Am Ende wurden zwei 13-Jährige gestellt. Auch ein 14-Jähriger gilt als Verdächtiger.

Es begann gegen 2 Uhr, als eine Zeugin drei Jugendliche bei einer Kfz-Servicestätte beobachtete, die an dort abgestellten Fahrzeugen herumhantierten. Schließlich fuhren sie in zwei Autos davon. Die Frau alarmierte die Polizei und sofort wurde eine Fahndung ausgelöst. Einer Streife fiel beim ÖAMTC Stützpunkt in Kufstein ein Lenker wegen seiner auffälligen Fahrweise auf. Nach einer kurzen Verfolgung stellte der Unbekannte den Wagen auf einem Feldweg beim Gewerbepark ab und flüchtete zu Fuß. An dem Pkw waren Kennzeichen angebracht, die die Täter offenbar zuvor von einem anderen Auto gestohlen hatten.