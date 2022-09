Finger eingeklemmt: 52-Jähriger bei Kranarbeiten in Oberau schwer verletzt

Oberau – Ein 52-jähriger Arbeiter verletzte sich am Donnerstag auf einer Baustelle in Oberau schwer am rechten Ringfinger. Der Mann war kurz vor 10 Uhr mit Vorbereitungsarbeiten für den Abtransport eines Kranes beschäftigt. Als er die Spannung des Drahtseils unmittelbar vor einer Umlenkrolle kontrollierte, geriet er eigenen Angaben zufolge mit seiner Jacke in die Kransteuerung.